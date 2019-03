Lyon met Depay tegen Barcelona

Ousmane Dembélé ontbreekt bij Barcelona. De Franse aanvaller is door een dijbeenblessure niet topfit. Hij zit wel op de bank. De Braziliaan Philippe Coutinho is wel weer van de partij. De recordaankoop van Barcelona werd afgelopen zaterdag nog uitgefloten door de eigen aanhang in de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano (3-1).

In het eerste duel tussen beide ploegen drie weken geleden in Frankrijk (0-0) speelde Depay de gehele wedstrijd. Tete bleef toen op de bank.

Barcelona is in de Champions League 29 thuiswedstrijden op rij ongeslagen. Dat is een record, dat nu nog wordt gedeeld met Bayern München (1998-2002). De laatste CL-nederlaag van Barça in Camp Nou was op 1 mei 2013, uitgerekend tegen Bayern München (0-3). Lyon speelde in de laatste zes wedstrijden in de Champions League steeds gelijk.