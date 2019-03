Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum

Beide spelers hebben een basisplaats gekregen van trainer Jürgen Klopp.

Voorin hebben de Engelsen 'grote' namen als Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah.

Als verwacht speelt bij Bayern 'oudgediende' Franck Ribéry in de aanval. Arjen Robben is op de andere flank niet van de partij, hij is al langere tijd geblesseerd. Thomas Müller is geschorst.

Het eerste duel op Anfield eindigde in 0-0.