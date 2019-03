Ajax met hakken over de sloot langs PEC

De Amsterdammers stonden zaterdagavond op acht punten achterstand van PSV, maar na de winst op Fortuna Sittard moest het verschil teruggebracht worden tot twee. Dat lukte maar net in de Johan Cruijff ArenA, waarbij vooral een zwakke tweede helft ervoor zorgde dat het nog bijna misging.

Ajax - dat begon zonder Hakim Ziyech en Frenkie de Jong, maa met Zakaria Labyad en Lasse Schöne - startte meteen met de intentie om zo snel mogelijk te scoren. Met veel dreiging van vooral de vleugels werd geprobeerd om Zwolle kapot te spelen. Toch lukte dat maar mondjesmaat. De ploeg van Jaap Stam stond goed gegroepeerd en probeerde er met enkele plaagstootjes uit te komen.

Tegenvaller

De equipe van Stam kreeg wel al snel een tegenvaller te verwerken. Mickey van der Hart deed in de 16e minuut zijn keepershandschoen ineens uit, om te laten zien dat hij niet verder kon spelen: zijn vinger was uit de kom geschoten. Diederik Boer - die opvallend genoeg überhaupt maar negen vingers heeft - mocht zijn opwachting maken.

Op het half uur kwam Ajax toch op voorsprong. Dusan Tadic rondde een fraaie assist van Labyad prachtig ineens met links af: 1-0.

De Amsterdammers drongen hierna nog aan om het verschil op twee goals te zetten, maar Donny van de Beek had zijn vizier niet op scherp staan. Dat het ’maar’ 1-0 stond met rust, kon Ajax zich vooral zelf verwijten. Zwolle had in 45 minuten tijd welgeteld nul keer op doel geschoten.

Slordig

Na rust even een periode waarin de ploeg van trainer Ten Hag de teugels liet vieren en PEC zowaar gevaarlijk bij de goal van doelman André Onana mocht komen. Dat zorgde zelfs voor meerdere Zwolse mogelijkheden, maar tot een treffer leidde dit niet. De Amsterdammers speelden ronduit slordig en kwamen zelfs een periode hun eigen helft niet meer af.

Labyad kreeg in minuut 60 een uitstekende kans op de score te verdubbelen, maar zijn inzet vloog over. Sowieso speelde hij niet zijn beste wedstrijd in zijn carrière. PEC kreeg ondertussen steeds meer grip op de toch wel erg matig spelende Amsterdammers. Een rebound uit een Zwolse corner kwam voor de voeten van Thomas Lam, die de bal met links maar net overschoot.

Stam en Ten Hag Ⓒ ANP

Labbekakkerig

Een gelijkmaker hing eerder in de lucht dan de 2-0 tegen het in de tweede helft labbekakkerig spelende Ajax. In de 78e minuut viel die dan ook. Bij een fraaie uitval wist Vito van Crooij met een schuiver Onana te passeren: 1-1 en gezien het spelbeeld niet onterecht. Enkele minuten later kon hij Zwolle zelfs op 1-2 zetten, maar daarvoor was zijn schot te zacht.

En dus moest Ajax op jacht naar de 2-1. En die kwam er dan toch. Het Eredivisiedebuut van Noa Lang in Ajax 1 zal hij niet snel vergeten. Zijn assist werd ingekopt door Blind in de 85e minuut: 2-1. Van Crooij pakte hierna nog zijn tweede gele kaart en mist hierdoor de degradatiekraker van zondag tegen Excelsior, iets waar Jaap Stam juist zo bang voor was vantevoren.

Het deerde eerder niet meer voor de wedstrijd, wamt het bleef 2-1. Ajax zwijnde thuis tegen PEC, maar het verschil met PSV is wel weer twee punten.