Lionel Messi: ’Ga er maar vanuit dat Qatar mijn laatste WK is geweest’

„We zullen zien hoe de dingen lopen, maar in beginsel denk ik niet dat ik er straks nog bij ben”, zei Messi. „Ga er maar van uit dat Qatar mijn laatste WK is geweest, al is nog niets helemaal zeker.” Messi is momenteel in China, waar hij met het Argentijnse elftal een oefenwedstrijd speelt.

Messi maakte onlangs bekend bij Paris Saint-Germain te vertrekken en over te stappen naar Inter Miami.