Namli: ’We waren beter dan Ajax’

Voor de camera van Fox Sports vervolgt hij. „We doen onszelf in de eerste helft tekort. We voetballen te weinig en hanteerden te snel de lange bal.”

Dat veranderde wel in de tweede helft, weet ook Zwolle-aanvoerder Namli. „We gingen met lef vooruit spelen. We hadden ook veel meer de bal en waren gewoon beter dan Ajax in de tweede helft. We dwingen de gelijmaker af en hebben laten zien dat je ook tegen Ajax de betere ploeg kan zijn.”

Bekijk ook: Herbeleef hier de benauwde zege van Ajax op PEC

Bekijk ook: Ajax met hakken over de sloot langs PEC