Schulting straalt op schaatsgala

Na een welhaast perfect seizoen kon het niet anders dan dat de 21-jarige Friezin die prijs in ontvangst zou nemen. Ze kreeg de award uit handen van Wilf O’Reilly, disciplinemanager shorttrack bij de KNSB, en voormalig topshorttracker.

Erelijst compleet

Schulting won afgelopen maanden zo’n beetje alles wat er te winnen valt. Behalve de eindzege in het wereldbekerklassement op zowel de 1000 en de 1500 meter kroonde ze zich in Dordrecht tot Europees kampioene. Afgelopen weekeinde veroverde de olympisch kampioen van 2018 ook de wereldtitel allround.

Suzanne Schulting met haar maatje Sjinkie Knegt op het schaatsgala Ⓒ Rene Bouwman

Onder het toeziend oog van Sjinkie Knegt werd Schulting in het zonnetje gezet. Haar provinciegenoot en goede maatje raakte in januari zwaar gewond bij een ongeluk met een houtkachel. Inmiddels is de voormalig Europees en wereldkampioen druk bezig met zijn herstel. Knegt hoopt zo snel mogelijk weer aan te sluiten bij de ploeg van bondscoach Jeroen Otter.

„Ik had niet verwacht dat het tot dit soort extreme resultaten zou leiden”, verklaarde ze tijdens het gala. „Ik wil blijven heersen de komende jaren.”

Relaymannen

Otter reikte de prijs uit aan de shorttrackmannen. Er werd deze keer geen Shorttracker van het Jaar verkozen. De relaymannen (Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Itzhak de Laat en Dennis Visser) volgen Sjinkie Knegt op, die vorig jaar werd uitverkozen.

Knegt was wel aanwezig in de Skybar van het Corendon Village Hotel Amsterdam.