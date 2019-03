Ten Hag: ’Goal Blind heel belangrijk in titelrace’

„Die goal van Daley Blind kan wel eens heel belangrijk in de titelrace worden”, doelde de coach op de winnende treffer die zijn verdediger pas na 85 minuten maakte. „Ik vond de eerste helft nog wel aanvaardbaar”, zei Ten Hag. „Maar in de tweede helft hielden we de bal niet meer in de ploeg en kregen we problemen.”

„Ik moet mijn ploeg wel een groot compliment maken”, zei Ten Hag. „Na de gelijkmaker van PEC hebben we nog wel een overwinning afgedwongen. De invallers deden het goed. Veltman speelde sterk en Huntelaar bracht veel energie. Noa Lang bereidt zelfs de 2-1 van Blind voor. Hij doet het goed bij Jong Ajax. Hij verdiende in te vallen.”

Ten Hag zegt vaak dat hij meer dan elf basisspelers heeft. Toch moest hij erkennen dat het gemis van de geblesseerde Frenkie de Jong en Hakim Ziyech zich liet voelen. „Zij zijn twee van onze sterkhouders en brengen altijd veel dynamiek en creativiteit. Natuurlijk misten wij hen”, aldus Ten Hag die nog niet wist of hij het duo zondag tegen AZ kan opstellen.

Bekijk ook: Ajax met hakken over de sloot langs PEC