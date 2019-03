Ajacied Lang werd ’helemaal gek’ na beslissende voorzet

Nog geen twee minuten later verstuurde hij de voorzet waaruit Daley Blind de winnende treffer maakte: 2-1.

„Ik ben normaal helemaal niet zo”, zei de negentienjarige Lang. „Maar ik werd geloof ik helemaal gek. Ik sprong over de boarding en wist eigenlijk niet precies wat ik aan het doen was. Ik ben al mijn hele leven voor deze club. En nu ben ik misschien wel heel belangrijk geweest als we de titel weten te pakken.”

Lang maakt zes jaar geleden de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax. Bij de Rotterdamse club liep hij soms al met een shirt van Ajax rond. „Wel gewoon onder mijn trainingsjack hoor. Maar ik ben altijd wel een beetje opstandig geweest geloof ik.”

Niet verrast

Een van de boezemvrienden van Justin Kluivert was niet verrast dat hij bij een gelijke stand mocht invallen. „Bij Jong Ajax ben ik de laatste weken best belangrijk met doelpunten en assists. En we hadden een doelpunt nodig tegen PEC. Maandag heb ik nog een hele wedstrijd gespeeld voor Jong Ajax. Maar toen ik dinsdag op een ander veld aan het trainen was, moest ik plotseling met het eerste oefenen. Ziyech was geblesseerd. Daarom werd ik erbij gehaald.”

„Veel mooier kon ik niet invallen”, besefte Lang. „Ik zag Blind vrijstaan. Op deze situaties oefenen we vaak op de training. Daley kopte die bal fantastisch in. Deze avond zal ik niet snel meer vergeten. Dit voelt echt zo goed, ik kan het je bijna niet vertellen.¨

