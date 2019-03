Einde zaak Korotaev in zicht

De rechter in Dubai heeft de afgelopen dagen in de civiele en beroepszaak tussen Korotaev en de financieringsmaatschappij Helin International aangegeven dat hij eind april een uitspraak zal doen, waarbij dan ook het reisverbod voor Korotaev kan worden opgeheven. De Rus heeft inmiddels al 4 miljoen euro in Roda JC gestoken en is voor 20% eigenaar van de club.

Begin februari 2017 werd Korotaev op het vliegveld van het emiraat opgepakt wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque van circa 17,7 miljoen euro aan Helin. Korotaev werd direct in de cel gezet en zat bijna zeven maanden vast. Hij werd vrij gelaten nadat duidelijk werd dat er met een valse handtekening geld van zijn rekening werd gehaald. Vervolgens spande Korotaev zelf nog een zaak aan tegen de boete van circa 2500 euro die de rechter hem oplegde. De Rus wil volledige vrijspraak, daarom zet hij deze slepende zaak door. Van de autoriteiten in Dubai heeft hij reeds een VOG (verklaring van goed gedrag) ontvangen.

Helin probeerde dinsdag in de rechtbank een nieuw onderzoek af te dwingen waarin de echtheid van de handtekening van Korotaev nogmaals getoetst moest worden. Een expert uit Ras al Khaimah (waar Helin gevestigd is) verklaarde dat hij Korotaev meer dan honderd handtekeningen heeft laten zetten om die te laten onderzoeken. In het lab van het TNO van de Verenigde Arabische Emiraten werd duidelijk dat de handtekening waarmee geld van zijn rekening werd gehaald niet van Korotaev is en dus vervalst is. De rechter benadrukte dat hij grote waarde hecht aan deze getuigenverklaring en dat hij het verzoek van Helin om een nieuw onderzoek op te starten afwijst.

Helin krijgt nog de mogelijkheid om tot 9 april nieuwe feiten in de zaak in te brengen. Later in die maand maakt de rechter zijn eindoordeel, waardoor er ook een uitspraak komt over Korotaev’s reisverbod en het bevriezen van zijn bankrekeningen.

In een gesprek dat Korotaev twee weken geleden met deze krant in Dubai had, gaf de Rus nadrukkelijk aan nog altijd met Roda JC verder wil gaan. ,,Zodra mijn reisverbod is opgeheven, zal ik meteen naar Kerkrade gaan om mijn plannen te ontvouwen”, aldus Korotaev.