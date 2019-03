Wüst: ’Ik probeerde er voor Paulien te zijn’

De meest gelauwerde Nederlandse olympiër aller tijden schreef het klassement Schaatser van het Jaar met een ruime voorsprong op haar naam.

Jumbo-Visma-schaatsster Antoinette de Jong kon niet in de buurt komen van de onbetwiste kopvrouw van Team Talent: 779 om 662. Nieuwkomer Jutta Leerdam eindigde op plek drie. De sprintster van Team IKO verzamelde in haar eerste jaar bij de senioren 427 punten.

Wüst had bij het in ontvangst nemen van de award mooie woorden, met name voor haar overleden maatje Paulien van Deutekom: „Het was een beladen seizoen. Eind mei krijg je dat bericht van je maatje. Dan staat je leven op z’n kop. Ik probeerde er voor Paulien te zijn, maar alles was onwerkelijk. Schaatsen gaf me houvast, zo goed en zo kwaad als dat kon.”

Ireen Wust met de Ard Schenk Award Ⓒ Rene Bouwman

Officiële eindstand Telesport Klassement Schaatser van het Jaar

Vrouwen

1. Ireen Wüst 779

2. Antoinette de Jong 662

3. Jutta Leerdam 427

4. Esmee Visser 380

5. Sanneke de Neeling 312

Het seizoen van Ireen Wüst in vogelvlucht:

Ireen Wüst kreeg al vrij snel na de Winterspelen van Pyeongchang, waar ze één keer goud (1500 meter) en twee keer zilver (3000 meter en ploegachtervolging) won, een finke tik te verwerken. Uitgerekend een dag voor de WK allround in het Olympisch Stadion van Amsterdam kreeg ze te horen dat haar coach Rutger Tijssen en ploegsponsor Justlease.nl al weken bezig zijn met het filosoferen over een nieuw team, waarvan Wüst geen deel gaat uitmaken. En dat terwijl de ploeg was voortgevloeid uit haar project: Team4Gold, dat ze in april 2015 zelf opstartte.

Wüst was teleurgesteld, voelde zich gekwetst. Maar zoals altijd weet de Brabantse na tegenslag terug te slaan. Ze ging in zee met haar oude coach Gerard Kemkers en werd het boegbeeld van een nieuw sportplatform, dat Team TalentNED ging heten. De frisse wind bleek te werken bij de 32-jarige Wüst, die al in 2006 haar eerste olympische plak pakte. Andere schema’s, shorttracktrainingen en een overstap op nieuwe schoenen en ijzers, het bleek een zalvende werking te hebben. „Ik krijg nieuwe trainingsprikkels en daar reageert mijn lichaam heel goed op.”

Waar ze in Pyeongchang aanvankelijk aangaf dat ze haar laatste Spelen achter de rug had, was dat ineens niet meer zo zeker. „Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik sluit niets uit”, vertelde ze bij de teampresenatie. Waar Wüst normaal gesproken altijd een beetje moest inkomen, had ze vanaf het begin van het seizoen de snelheid te pakken. Tijdens de World Cup in Heerenveen zette ze op de 1500 meter een baanrecord neer: 1.53,30.

Ireen Wüst beleefde in Collalbo een zwaar toernooi. Ⓒ ANP

Ze leek hard op weg richting een wereldrecord, iets waar ze altijd al van droomde, maar wat nog nooit was gelukt. In Calgary of Salt Lake moest het aan het einde van het seizoen gebeuren bij de WK allround of de wereldbekerfinale. Maar toen kwam daar die gitzwarte dag in januari. Hartsvriendin Paulien van Deutekom overleed. De voormalig schaatsster stierf aan de gevolgen van longkanker. Ineens was alles anders voor Wüst.

„Het is heel waardevol geweest om zo’n mooi mens van dichtbij te hebben meegemaakt en lief te hebben gehad. Dat is de reden waarom ik morgen gewoon van start ga”, stelde Wüst aan de vooravond van de EK allround in Collalbo. „Paulien heeft tot het einde gevochten en alles gegeven. Dat wil ik dit EK ook doen.” Het werd haar zwaarste toernooi ooit, zoals ze het zelf noemde. Ze werd vierde. Na afloop kon ze niets anders dan concluderen dat ’presteren tijdens een rouwproces onmogelijk is’.

Ireen Wust zegeviert op de 1500 meter bij de WK afstanden en draagt de gouden medaille op aan haar overleden hartsvriendin Paulien van Deutekom. Ⓒ ANP

Nog een keer richtte Wüst zich op. Tijdens de WK afstanden in Inzell zette ze met een perfecte race koers naar goud op de 1500 meter. „Ik kreeg ineens rust over me. Het was alsof Paulien mee reed”, vertelde ze over haar onwaarschijnlijke 1.52,81. De zege op de mijl, een slordige twee seconden onder het baanrecord, was haar dertiende gouden medaille op de WK afstanden. Op WK’s en Olympische Spelen mag de teller inmiddels op 25 staan, er is er maar eentje de mooiste. „Deze. Met stip.” Haar medaille gaf ze aan het dochtertje van Van Deutekom, Lynne.

Het wereldrecord kwam er niet. Het lichaam was op, maar desondanks mag Wüst terugkijken op een geweldig seizoen, waarin ze liet zien waarom ze de meest succesvolle Nederlandse Olympishe Spelen-ganger ooit is.