Manchester United veegt vloer aan met AS Roma en staat met één been in finale Europa League

Edinson Cavani vervulde een hoofdrol op Old Trafford. De Uruguyaanse voetballer tekende voor twee treffers en een assist. Een overtreding op hem resulteerde nog in een strafschop, die de 4-2 betekende.

Fernandes opende de score voor United en benutte bovendien de penalty. Daartussenin was AS Roma op voorsprong gekomen via Lorenzo Pellegrini en Edin Dzeko. Cavani draaide de wedstrijd met twee treffers om in het voordeel van Manchester en Paul Pogba en Mason Greenwood maakten er nog 6-2 van.

Bij AS Roma, waar Rick Karsdorp een basisplaats had, vielen in de eerste helft drie spelers, onder wie doelman Pau López, geblesseerd uit. Donny van de Beek zat de gehele wedstrijd op de bank bij Manchester United, dat in 2017 ten koste van Ajax de al eens de Europa League won.

United begon sterk en kwam op 1-0 via Fernandes na goed wegdraaien van Pogba en een pass van Cavani. Na een kwartier was het echter weer gelijk. Pellegrini scoorde vanaf de stip na hands van Pogba, nadat Rick Karsdorp met een sliding de bal nog voor had gekregen. Het werd nog mooier voor de Italianen toen Pellegrini na een dieptepass van Henrikh Mkhitaryan voorzette op Dzeko, die zonder aarzelen binnentikte.

Wissels

Roma-coach Paulo Fonseca moest in de eerste helft wel Jordan Veretout en Leonardo Spinazzola al vroeg vervangen. Ook doelman López kon op advies van de clubarts niet meer niet meer verder. Fonseca wisselde niet meer in de rust en had daardoor al zijn wisselmomenten al voor het begin van de tweede helft verbruikt.

Cavani bracht United vlak na de rust weer op gelijke hoogte met een fraai schot in de kruising. Een kwartier later reageerde hij opnieuw attent toen doelman Antonio Mirante het schot van Aaron Wan-Bissaka wel wist te stoppen maar niet vasthad. De Uruguyaan scoorde uit de rebound. Nadat voormalig United-speler Chris Smalling op ongelukkige wijze doorgleed op Cavani in het strafschopgebied, kon Fernandes vanaf de stip zijn tweede van de avond maken. Pogba vergrootte de marge nog met een rake kopbal, Greenwood maakte de marge voor de return in Rome nog iets groter met de 6-2.

Villarreal

Het andere duel in de halve finale van de Europa League werd gewonnen door Villarreal, dat veel beter was dan Arsenal, maar slechts met 2-1, waardoor een Engelse finale nog steeds mogelijk is.