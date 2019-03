Verbij zag jongensdroom uitkomen

De sprinter hield Kjeld Nuis in het klassement Schaatser van het Jaar nipt achter zich. Het verschil tussen beiden was aan het einde van de rit slechts twee (!) punten: 730 om 728. Patrick Roest eindigde op plek drie met een totaal van 703.

Dat Verbij goud won op de 1000 meter bij de WK afstanden maakte dit seizoen voor hem veel goed. „Dat was een jongensdroom die uit is gekomen. Ik ben niet snel tevreden en dat is typisch Aziatisch. Wij zijn niet blij met achten”, zo liet hij weten bij het in ontvangst nemen van de award.

Ireen Wust, Ard Schenk en Kai Verbij, winnaars van de Ard Schenk Awards. Ⓒ Rene Bouwman

Officiële eindstand Telesport Klassement Schaatser van het Jaar:

Mannen

1. Kai Verbij 730

2. Kjeld Nuis 728

3. Patrick Roest 703

4. Thomas Krol 483

5. Sven Kramer 389

Het seizoen van Kai Verbij in vogelvlucht:

Voor Verbij was de aanloop richting het nieuwe seizoen er een vol onzekerheid. Samen met ploeggenoten Dai Dai N’tab en de gebroeders Ronald Mulder moest hij lang wachten op een nieuwe sponsor. Uiteindelijk stapte Reggeborgh in als geldschieter en kon Verbij met trainer Gerard van Velde gewoon gaan toewerken naar het nieuwe schaatsjaar, dat uiteindelijk zeer succesvol zou verlopen voor de kilometerspecialist.

Halverwege januari kroonde de 24-jarige Verbij zich in Collalbo tot Europees sprintkampioen. Terwijl een Nederlandse strijd met Kjeld Nuis en Thomas Krol werd verwacht, eindigde de schaatser uit Hoogmade met de Noren Håvard Holmefjord Lorentzen en Henrik Rukke op het podium. Nuis werd gediskwalificeerd na het afsnijden van een bocht, terwijl boezemvriend Krol zijn kansen in rook op zag gaan door een val.

"Tot vandaag won ik niet genoeg"

Ook een maand later tijdens de WK afstanden in Inzell liet Verbij van zich horen. Hij begon direct goed. Samen met Nuis en Ronald Mulder veroverde hij op de openingsdag goud op de teamsprint. Het hoogtepunt moest toen echter nog komen: op de derde dag snelde Verbij naar wereldgoud op de 1000 meter. Het was zijn eerst mondiale titel op een individuele afstand.

Kai Verbij (midden) wordt gehuldigd als wereldkampioen 1000 meter. Hij hield in Inzell Thomas Krol (links) en Kjeld Nuis (rechts) achter zich. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het noopte Reggeborgh om Verbij direct een contract tot en met de Winterspelen van 2022 in Peking aan te bieden.

"Je moet in het leven pakken wat je pakken kan"

Zijn wereldtitel voelde als een bevrijding. „Tot vandaag won ik niet genoeg”, bekende Verbij na afloop van zijn gouden race. „Met een 8 kan ik niet winnen. Ik moet voor een 9 gaan om dat te doen. Sinds ik me elke training focus op details, is de progressie zichtbaar.”

Het realiseren van zijn jongensdroom, zoals hij het zelf noemde, maakte veel emoties los bij de doorgaans zo stoïcijnse half-Japanse schaatser. „Je krijgt nu eenmaal niet vaak de kans om een wereldtitel te pakken. Het is al lastig genoeg om op een WK te staan. Laat staan dat je ook nog eens wint.”

Verbij was in 2017 op de Olympic Oval van Calgary dan wel gekroond tot wereldkampioen sprint, het frustreerde de kilometerspecialist van Team Reggeborgh dat hij er sindsdien slechts sporadisch in slaagde zijn opponenten achter zich te laten. „Het spijt me dat ik mijn eerdere titels niet echt serieus heb genomen. Met alles wat ik vanaf nu win, ben ik héél blij. Je moet in het leven pakken wat je pakken kan.”

En nu heeft Verbij ook de Ard Schenk Award in de pocket. Een bijzondere prijs, zo vindt hij. Hij besloot zelfs zijn wintersportvakantie in Noord-Amerika te onderbreken om speciaal voor de uitreiking terug naar Nederland te reizen.