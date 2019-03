Van Dijk kopt Liverpool naar kwartfinale

In Duitsland won de nummer twee van de Premier League met 3-1, na de 0-0 eerder op Anfield. Het verschil werd voor een groot deel gemaakt door Virgil van Dijk, die de Engelsen in de 69e minuut op een 2-1 voorsprong zette. Die klap kwamen de Duitsers niet meer te boven.

Liverpool was op voorsprong gekomen door een doelpunt van Sadio Mané. Een eigen treffer van Liverpools centrale verdediger Joel Matip betekende de 1-1. Na het succes van Van Dijk maakte Mané ook nog nummer drie. Naast Van Dijk speelde ook Georginio Wijnaldum bij Liverpool.

De toch al boeiende confrontatie barstte open toen in de 26e minuut, en de 116e in totaal, er eindelijk een doelpunt viel. Mané was daarvoor verantwoordelijk. Na een pass van Van Dijk draaide de Senegalees weg van Rafinha en aangezien Manuel Neuer wel heel snel - en ver - uit zijn doel kwam kon hij de bal simpel binnen tikken.

De finalist van vorig jaar leek door te drukken. Andrew Robertson werd vrijgespeeld door Mané, maar deze keer greep Neuer wel goed in bij de inzet van de Schotse back.

Vervolgens kwam Bayern terug, al kreeg het daarbij enige hulp. In een moeilijke situatie tikte Joel Matip de bal in eigen doel, na een fraaie actie Serge Gnabry op rechts. De in Duitsland (Bochum) geboren Kameroener stond in een bijna onmogelijke positie, aangezien Robert Lewandowski bij de ’tweede’ paal al klaar stond de bal binnen te lopen.

Hoewel Bayern ’moest’ toonde Liverpool na de hervatting wat meer initiatief, zonder overdreven risico’s te nemen. Met zijn treffer in de 69e minuut deelde Van Dijk de beslissende klap uit. ’VVD’ kopte de bal achter Neuer na een hoekschop van Robertson. Vlak voor tijd werd Liverpool helemaal zeker van zijn zaak. Mané kopte raak, na een prachtige assist van Mohamed Salah.

Bayern speelde zonder de geblesseerde Arjen Robben, die na dit seizoen vertrekt bij de club.

Liverpool, vorig seizoen finalist in het toernooi, had in de groepsfase van de Champions League alle uitwedstrijden (3) verloren.