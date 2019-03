Messi loodst Barcelona langs Lyon

De Franse ploeg, met international Memphis Depay in het basisteam, verloor in Camp Nou ietwat geflatteerd met 5-1. Het eerste duel drie weken geleden in Frankrijk was nog gelijk geëindigd (0-0).

Voor Barcelona kwamen Lionel Messi (strafschop) en Philippe Coutinho in de eerste helft tot scoren. Lucas Tousart zorgde even voor Franse hoop in de 58e minuut (2-1), maar de vereiste gelijkmaker bleef uit.

Messi besliste het duel in de 78e minuut. Depay, die weinig in het spel voorkwam, was vijf minuten eerder gewisseld. Gerard Piqué en invaller Ousmane Dembélé voerden de score verder op. Kenny Tete bleef op de Franse bank.

De speelse thuisclub dwong legio kansen af, maar was in de afwerking lichtzinnig. Doelman Anthony Lopes verrichtte daarnaast een aantal goede reddingen. De Portugees moest zich na ruim een half uur laten vervangen door Mathieu Gorgelin, die kort daarna Messi van scoren afhield.

De aangeslagen Lopes wilde na een botsing met Coutinho en de bal het veld eerst niet verlaten. Hij maakte echter een ietwat afwezige indruk en kort na de tweede treffer van Barcelona, waar hij niets aan kon doen, besloot hij alsnog naar de kant te gaan.

Messi opende de score met een ’Panenka’-strafschop (stiftballetje), nadat de zwakke Belgische verdediger Jason Denayer zich had laten verleiden tot een riskante sliding. De VAR greep niet in, hoewel de sluwe Luis Suárez op de voet van de glijdende Denayer ging staan en niet andersom. Coutinho verdubbelde de marge, met dank aan de onzelfzuchtige Suárez die de bal keurig breed legde op de Braziliaan.

Na de pauze verzuimde het gemakzuchtige Barça meer afstand te nemen van Lyon. Lucas Tousart bracht in de 58e minuut uit een afgeslagen aanval de spanning terug. In de slotfase liep de thuisploeg alsnog uit naar een royale zege dankzij Messi, Piqué en Dembélé. Bij de laatste twee treffers kwam de assist van Messi.