Grote kans op Engelse opponent voor Ajax

Het is de derde keer dat er vier ploegen uit hetzelfde land (Engeland) in hetzelfde seizoen uitkomen in de kwartfinales van de Champions League. In de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 haalden in beide gevallen Manchester United, Chelsea, Liverpool en Arsenal de laatste acht, met een Engels onderonsje in 2008 in de finale. ManUnited won destijds, mede dankzij een hoofdrol van doelman Edwin van der Sar, van Chelsea na strafschoppen.

Ajax, Juventus, Porto en Barcelona zijn dit seizoen de andere ploegen bij de laatste acht.

De lotingsceremonie voor de kwartfinales en halve finales begint vrijdag in Nyon om 12.00 uur. Het gaat om een open procedure, zonder plaatsing, waarbij ploegen uit hetzelfde land ook tegen elkaar kunnen loten. De speeldata zijn: 9-10 april, 16-17 april (kwartfinales), 30 april-1 mei, 7-8 mei (halve finales).

Voor de finale wordt vrijdag eveneens geloot, om het thuisspelende team te bepalen. De eindstrijd is op zaterdag 1 juni in Estadio Metropolitano, de thuishaven van Atlético Madrid. De kaartverkoop voor de finale begint donderdag op de website van de UEFA om 14.00 uur en sluit een week later op dezelfde tijd. De twee finalisten krijgen beide de beschikking over 17.000 tickets.

