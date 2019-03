Van Dijk maakt ’belangrijkste treffer ooit’

„Het enige wat ik kan zeggen is dat dit schitterend is. En verdiend, laten we dat vooral niet vergeten. Wij waren hier beter”, verklaarde de Nederlander bij Ziggo.

Van Dijk zette met het hoofd de Engelsen op voorsprong, 2-1. „Ik denk dat je wel kunt spreken van mijn belangrijkste treffer ooit, al wil ik die voor Oranje hier in Duitsland in de Nations League niet vergeten. Maar nee, voor Liverpool heb ik nog nooit op zo’n belangrijk moment gescoord.”

„We wisten dat het moeilijk zou worden”, zei Van Dijk. „Bayern heeft geweldige spelers. Maar we zijn overtuigend overeind gebleven. Op een wat ongelukkige manier moesten we de gelijkmaker toestaan. We waren echter niet aangeslagen en zijn goed doorgegaan.”

„Waarschijnlijk hebben we wel eens betere wedstrijden gespeeld”, vervolgde middenvelder James Milner. „Het ging echter gewoon om het resultaat. We hebben heel goed verdedigd en vrijwel niets weggegeven. Dat was de basis van ons succes.”

Met een knipoog naar Van Dijk voegde hij daaraan toe. „Iemand met zijn lengte zou wel wat vaker mogen scoren.”

