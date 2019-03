Sjinkie Knegt: ’Het gaat best oké’

Sjinkie Knegt kreeg de handen op elkaar met zijn opmerkelijke optreden, niet lang na zijn ontslag uit het ziekenhuis waar hij verbleef nadat hij begin januari ernstige brandwonden opliep bij het aansteken van een kachel.

„Het gaat op zich best oké met me”, klonk het met de van hem bekende Friese nuchterheid. „Ik kan me momenteel relatief goed voortbewegen. Alleen wanneer ik te lang op mijn benen sta, gaat het pijn doen. Als ik thuis de handen uit de mouwen steek, voel ik meteen wanneer ik iets te veel heb gedaan. Dan moet ik weer even een paar uurtjes plat.”

De Schicht van Bantega rest weinig meer dan geduld te betrachten. „Ik moet nu nog rustig aan doen. Maar over een aantal maanden moet ik echt wel weer kunnen gaan trainen. Dan gaan we vanzelf zien hoe snel ik alles weer oppak. Eén voordeel heb ik: schaatsen verleer je niet.”