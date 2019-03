Tadic rasartiest en winnaar

Dusan Tadic staat na zijn openingstreffer op liefst negentien Eredivisie-goals. Ⓒ PRO SHOTS & MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - De 11,4 miljoen euro die Ajax naar Southampton overmaakte voor Dusan Tadic, is een schijntje gebleken. De Servische rasartiest speelde de perfecte wedstrijd bij Real Madrid (1-4), nam tegen Fortuna Sittard (4-0) twee treffers voor zijn rekening en hielp Ajax in het inhaalduel met PEC Zwolle over het dode punt: 2-1.