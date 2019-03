Wüst: ’Dé race van mijn carrière’

Uit handen van Wouter Olde Heuvel ontvangt Ireen Wüst haar Ard Schenk Award. Het is de negende keer dat de Schaatsster van het Jaar de prijs wint. Ⓒ Rene Bouwman

Hoezeer schaatsers ook in de ban zijn van tijden, cijfers en getallen, ook de grootsten uit hun tak van sport raken wel eens de tel kwijt. Ireen Wüst moest even navraag doen hoe vaak ze in haar lange loopbaan eigenlijk de Ard Schenk Award in ontvangst had genomen. „Erg, hè?”