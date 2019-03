Schulting: ’Ik kan een relayteam beginnen’

Waar de mannen van de relayploeg de prijs moesten delen, nam Schulting op het Gala de prijs in ontvangst die alleen haar toekwam. En dat was voor de Friezin, hoe vreemd dat ook mag klinken, best nog wel een verrassing. „Winnares? Ik?”

„Het lijkt er onderhand op dat ik met de beelden die ik dit jaar heb gewonnen bijna een relayteam kan beginnen”, lachte Schulting. „Zo’n feest als dit is hartstikke leuk, natuurlijk. Het is leuk om even de mensen van de langebaan te spreken aan het einde van het seizoen. Zo’n afsluiting hoort bij het schaatsseizoen. In vergelijking met degenen die uit Salt Lake City komen, heb ik het nog niet zo zwaar. Sofia, waar ik het WK heb gereden, is daarbij vergeleken om de hoek.”