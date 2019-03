Formule 1 opgeschrikt door heftig nieuws

Whiting was al gearriveerd in Australië voor de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. Sinds 1997 vervulde hij al de functie van wedstrijddirecteur.

„Ik heb met enorm verdriet kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Charlie”, aldus FIA-president Jean Todt. „Ik heb hem heel lang gekend. Hij was een geweldige racedirecteur en een centraal figuur in de Formule 1. De sport is een betrouwbare vriend en charismatische ambassadeur verloren. Al mijn gedachten, en die van de FIA en hele motorsportwereld, gaan uit naar zijn familie, vrienden en alle Formule 1-fans.”