Verstappen: ’Overlijden Whiting grote schok'

„Voor iedereen is het een grote schok”, aldus Verstappen in aanloop naar de eerste race van het seizoen in Australië. „Ik heb onlangs nog een dag met hem doorgebracht in Genève op de steward-conferentie. We hebben goede gesprekken gehad over alles en nog wat. ’See you in Australia’, zeiden we nog tegen elkaar. Dan is dit nieuws ongelofelijk. Slechts 66 jaar… Het laat ook weer zien dat we elke dag moeten genieten van het leven vanaf het moment dat we wakker worden.”

Verstappen is blij dat hij vrijdag eindelijk aan de eerste vrije trainingen van het seizoen kan beginnen. Hij herhaalt dat het nog lastig is om in te schatten waar zijn team Red Bull precies staat. „Dat moeten we uitvinden tijdens de eerste races van het seizoen. Tijdens de wintertests hadden we weinig problemen. Ook het implementeren van de nieuwe Honda-motor in het chassis is goed gegaan. De totale prestatie is nog lastig te beoordelen. We hebben nog geen ’performance runs’ kunnen doen. Maar duidelijk is dat iedereen heel gemotiveerd en positief is door de samenwerking met Honda.”