De Boer: ’Complimenten voor energie spelers’

’Winnaar’ De Boer baalde van de uitschakeling, omdat zijn ploeg de kans had om te stunten tegen de favoriete Mexicanen, die met hun landgenoten de MLS-ploegen al meer dan tien jaar van de Champions League-winst afhouden. De cornerverhouding (9-1) was veelzeggend, de staande ovatie van het thuispubliek voor de Boer en zijn spelers ook. ,,Ik moet mijn spelers een heel groot compliment geven voor de energie die ze in de wedstrijd hebben gelegd”, aldus De Boer. ,,Dit is wat de fans van Atlanta United verwachten. We hebben tegen een van de beste ploegen uit Midden-Amerika gespeeld.”

Het is in Amerika wennen voor De Boer, die door de salary cap maar over vijftien, zestien topspelers beschikt. Vanwege het op hoogte spelen in Mexico, het vele reizen en het feit dat Atlanta ’slechts’ bij de eerste zeven moet eindigen om de play-offs te halen, in competitieverband tot dusver spelers spaarde. De focus lag op de Champions League.

Zonder Almiron, die voor dertig miljoen euro aan Newcastle United werd verkocht, komt de volledige focus bij de regerend kampioen nu op de MLS te liggen. Daarin heeft De Boer tot dusver één punt uit twee duels. Maar dat was met het drukke Champions League-programma en het sparen van spelers ingecalculeerd en Toronto overkwam vorig jaar precies hetzelfde. De opdracht van de clubleiding aan De Boer is bij de eerste zeven te eindigen mét aantrekkelijk voetbal en door jeugd in te passen.