De Boer wint en 'verliest' met Atlanta

Het team won in eigen huis weliswaar met 1-0 van CF Monterrey, maar had het eerste duel met 3-0 verloren. Josef Martinez maakte het winnende doelpunt voor Atlanta.

De Mexicanen lieten de thuisclub redelijk hun gang gaan tot ver over de middellijn, maar Atlanta had de grootste moeite met het slechten van de Mexicaanse verdedigingsmuur. De ploeg kwam niet verder dan wat afstandsschoten op doel, die nauwelijks gevaar opleverden.

Monterrey was halverwege de tweede helft dicht bij de openingstreffer, maar de lat voorkwam dat Atlanta in eigen huis op achterstand kwam. In de 77e minuut lukte het Atlanta wel om te scoren. Een voorzet van Darlington Nagbe werd door Martinez foutloos verzilverd.

Daarna kwam de halve finaleplaats voor Monterrey niet meer in gevaar.