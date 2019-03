Van Crooij domste jongetje van de klas

Helaas voor PEC Zwolle-trainer Jaap Stam bleek Vito van Crooij het domste jongetje van de klas. Nadat de aanvaller eerst een prachtige aanval van de bezoekers had bekroond met de 1-1, liet hij zich in de 90e minuut verleiden tot een domme overtreding op Klaas-Jan Huntelaar. Op dat moment keek PEC al tegen een 2-1 achterstand aan, maar met tien tegen elf was er na het rood voor Van Crooij geen beginnen meer aan.

De vleugelspeler dupeerde daarmee niet alleen zijn ploeg in de ArenA, maar ook voor komend weekend. Van Crooij mist door een schorsing de belangrijke uitwedstrijd van PEC bij Excelsior. Of doelman Mickey van der Hart dat duel haalt, is ook afwachten. De keeper van PEC blesseerde zich aan zijn vinger en moest al na twintig minuten laten vervangen.