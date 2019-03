Verbij: ’Ard Schenk Award mooier dan skivakantie’

„Ik had er eerlijk gezegd geen rekening mee gehouden dat ik als winnaar uit de bus zou komen”, aldus de sprinter van Team Reggeborgh. „Dit zijn niet de prijzen waar je aan denkt als je je in de zomermaanden in het zweet werkt. Dan gaat het, uiteraard, om de grote titels. Als aan het einde van de rit blijkt dat je ook nog eens de Ard Schenk Award hebt gewonnen, is het een bevestiging dat je het dat seizoen blijkbaar heel goed hebt gedaan.”

Bescheidenheid sierde de winnaar van het klassement bij de mannen. Verbij mag de gewilde trofee dan op zijn schoorsteenmantel hebben staan, een gearriveerde vedette is hij nog lang niet. „In het verleden heb ik tijdens het Gala mannen als Sven Kramer, Michel Mulder en Kjeld Nuis als winnaar voorbij zien komen. Dat zijn hele grote namen. Als je ziet wat ik dit jaar gewonnen heb, zou je zeggen dat ik in dat rijtje thuis hoor. Voor mijn gevoel win ik alleen nog niet genoeg om me tot de gevestigde orde te rekenen. Daarvoor zal ik nog veel meer moeten winnen.”

Hij zal daarvoor ook wat mazzel nodig hebben, gebood de eerlijkheid te bekennen. „Sprinten is nu eenmaal voor een deel een kwestie van geluk hebben. Het is lastig om veel te kunnen winnen. Als je het WK sprint vergeet, heb ik een topseizoen gehad. Dus wat dat betreft komt deze prijs mij inderdaad misschien wel toe.”