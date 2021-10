Sport Kort: Tweede coronageval bij Frankrijk na winnen Nations League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tweede coronageval bij Frankrijk na winnen Nations League

13.50 uur: Opnieuw heeft een voetballer van het Franse elftal dat afgelopen week de Nations League won positief getest op het coronavirus. Linkervleugelverdediger Theo Hernandez testte bij terugkeer bij zijn Italiaanse club AC Milan positief. Afgelopen week was zijn landgenoot Adrien Rabiot ook besmet gebleken met het coronavirus.

Rabiot ging een dag voor de finale tegen Spanje in isolatie. De middenvelder van Juventus stond net als Hernandez in de basis bij Frankrijk in de halve finale van de Nations League tegen België. De wereldkampioen keek bij rust tegen een achterstand van 2-0 aan, maar trok de wedstrijd in de tweede helft alsnog naar zich toe. Hernandez, wiens broer Lucas ook speelde, maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt: 3-2.

In de finale tegen Spanje (2-1) gaf de vleugelspeler de assist bij het winnende doelpunt van Kylian Mbappé. Volgens AC Milan gaat het ondanks de positieve testuitslag goed met Hernandez. De Fransman is een vaste waarde bij de nummer 2 van de Serie A, die zaterdag Hellas Verona ontvangt en volgende week in de Champions League tegen FC Porto speelt.

FIFA ziet in Israël kandidaat voor WK 2030

11:58 uur Israël gaat plannen maken om het WK voetbal van 2030 binnen te halen. Voorzitter Gianni Infantino van de mondiale voetbalbond FIFA bracht dinsdag een bezoek aan het nieuwe nationale trainingscomplex van de Israëliërs nabij Tel Aviv. Infantino had ook een ontmoeting met premier Naftali Bennett en daarbij kwam het WK van 2030 ter sprake.

"Het was een genoegen u te ontmoeten en uw ideeën te horen over Israël als gastheer van het WK 2030, samen met onze Arabische buren", schreef Bennett op Twitter. "Dat is een doel waar we allemaal naartoe kunnen werken."

Volgend jaar vindt het WK plaats in Qatar, voor het laatst met 32 deelnemers. De FIFA breidt het deelnemersveld daarna uit naar 48 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico organiseren in 2026 het eerste 'uitgebreide' WK. De FIFA is van plan om het mondiale voetbaltoernooi vaker te gaan houden: om het jaar in plaats van één keer in de vier jaar.

Intantino suggereerde tijdens zijn bezoek dat Israël het WK 2030 mogelijk kan organiseren met andere landen uit het Midden-Oosten, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten. Vorig jaar ondertekenden de VAE en Bahrein de zogeheten Abraham-akkoorden, bedoeld om de betrekkingen met Israël te normaliseren.

De FIFA-voorzitter zou deze week ook op bezoek gaan bij de Palestijnse voetbalbond, maar de Palestijnen zegden die afspraak af. Ze waren boos dat Infantino in Jeruzalem een bezoek had gebracht aan het Museum van Tolerantie, dat is gebouwd op de plek van een voormalige moslimbegraafplaats.

Judoka Tsjakadoea als enige olympiër naar Grand Slam in Parijs

10:57 uur Als enige lid van de olympische ploeg van afgelopen zomer doet judoka Tornike Tsjakadoea komend weekeinde mee aan de prestigieuze Grand Slam in Parijs. De 25-jarige Fries komt uit in de klasse tot 60 kilogram. De Nederlandse judobond stuurt in totaal dertien sporters naar de Franse hoofdstad.

Tsjakadoea debuteerde in Tokio op de Spelen. Hij stuntte in de tweede ronde door de nummer 1 van de plaatsingslijst te verslaan. De Nederlander verloor daarna in de kwartfinales, maar mocht via de herkansingen alsnog om brons vechten. Tsjakadoea moest het in de golden score afleggen tegen Yeldos Smetov uit Kazachstan. Hij komt in Parijs voor het eerst sinds de Spelen weer in actie.

De andere Nederlandse judoka’s die in Japan waren, ontbreken op de Grand Slam. Onder anderen Amber Gersjes, Pleuni Cornelisse, Geke van den Berg, Karen Stevenson, Simeon Catharina en Jur Spijkers verschijnen wel op de tatami. Zij wonnen onlangs nog een medaille op de Grand Prix in Zagreb. Stevenson (-78 kilogram) en Spijkers (+100 kilogram) pakten daar goud.

Honkballer Albies met Atlanta Braves verder in play-offs MLB

08:45 uur Honkballer Ozzie Albies heeft met Atlanta Braves de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Major League. De 24-jarige Antilliaan, afkomstig van Curaçao, won met zijn ploeg het vierde duel in de best-of-fiveserie met Milwaukee Brewers met 5-4. Daardoor kwam de stand op een beslissende 3-1 in het voordeel van de Braves.

Albies is de vaste tweedehonkman van de ploeg uit Atlanta. De honkballer kwam in de vijfde inning tot scoren en bracht de Braves terug tot 4-3. Bij een stand van 4-4 zorgde Freddie Freeman in de achtste inning met een homerun voor de beslissing. De 32-jarige Amerikaan sloeg de Braves naar de finale van de National League, waarin ze het gaan opnemen tegen titelverdediger Los Angeles Dodgers of San Francisco Giants.

De Dodgers trokken de stand in de serie gelijk door het vierde duel met 7-2 te winnen. Oranje-international Kenley Jansen, doorgaans de ’closer’ van de Dodgers die de wedstrijd in de laatste inning uitgooit, bleef in LA aan de kant. Donderdag is het beslissende duel in San Francisco.

Xander Bogaerts, ook een international van het Nederlandse koninkrijksteam, plaatste zich maandag met Boston Red Sox al voor de finale van de American League, waarin Houston Astros de tegenstander is. De winnaars van beide leagues gaan in de World Series strijden om het kampioenschap in de MLB.

Zverev wint in Indian Wells voor het eerst van Murray

07:11 uur Alexander Zverev heeft in Indian Wells voor het eerst gewonnen van Andy Murray. De Duitser, de nummer 4 van de wereld, versloeg de drievoudig grandslamkampioen in twee sets: 6-4 7-6 (4). Zverev heeft nu de zogeheten ’Big Four’ in het mannentennis allemaal een keer verslagen.

De 24-jarige Duitser won eerder al van Roger Federer (vier keer), Novak Djokovic en Rafael Nadal (drie keer). Tegen Murray, die deel uitmaakte van de ’Big Four’ tot hij te maken kreeg met blessureleed, was dat echter nog nooit gelukt. Zverev moest het in 2016 (op de Australian Open) en vorig jaar (in Cincinnati) afleggen tegen de Schot.

In de derde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells lukte het de olympisch kampioen van Tokio dan toch om de 34-jarige Murray, die goud pakte op de Spelen van 2012 en 2016, voor het eerst te verslaan. „Het was een partij van hoog niveau, ik ben blij dat ik door ben”, aldus Zverev, die het nu gaat opnemen tegen de Fransman Gaël Monfils.