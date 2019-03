Bondscoach vreest zooitje door Engels CL-succes

Engeland treft op 6 juni in Guimarães het Nederlands elftal in de halve finale van het nieuwe landentoernooi. Vijf dagen eerder, op zaterdag 1 juni, is in Madrid de finale van de Champions League.

Southgate zag de afgelopen dagen maar liefst vier Engelse clubs de kwartfinales van de Champions League bereiken: Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City en Liverpool. De kans is aanwezig dat heel wat van zijn internationals op 1 juni de finale spelen en dus pas heel laat aansluiten in de voorbereiding op het duel met Oranje.

„Het kan een zooitje worden”, zei Southgate. „Stel dat twee van onze clubs de eindstrijd halen. Dan sluiten die spelers pas op z’n vroegst de maandag voor onze wedstrijd aan. En met alle emoties die zo’n finale met zich meebrengt, is het dan wel realistisch om ze donderdag al weer te laten spelen?”

Bondscoach Ronald Koeman van Oranje heeft met Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum (beiden Liverpool), Jasper Cillessen (FC Barcelona) en de internationals van Ajax ook nog heel wat spelers die actief zijn in de Champions League.