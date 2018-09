Arsenal blijft azen op prijzige Lemar

"Ja, we hebben 100 miljoen euro geboden op Lemar, maar hij wilde in Monaco blijven", aldus Wenger in gesprek met Telefoot. "En ja, we gaan een nieuwe poging voor hem wagen."

Kylian Mbappé, die tot zijn vertrek naar Paris Saint-Germain ploeggenoot was van Lemar bij Monaco, stond ook in de belangstelling van Arsenal. Uiteindelijk bleek dat de Engelsen niet konden voldoen aan de vraagprijs voor het achttienjarige supertalent.

"Mbappé kan de nieuwe Pelé worden", denkt de Franse oefenmeester. "Er zijn geen beperkingen in hoe ver hij kan komen. Ik wilde hem ook, maar 180 miljoen euro is te veel voor ons."