Roger Federer feliciteert Rafael Nadal: ’We grapten nog dat we beiden op krukken liepen’

„Mijn oprechte felicitaties voor mijn vriend en geweldige rivaal Rafael Nadal met het winnen van je 21e grandslamtitel”, schreef Federer. „Een paar maanden geleden grapten we nog dat we beiden op krukken liepen. Het is geweldig, onderschat een geweldige kampioen nooit. Je hebt een geweldige mentaliteit en bent een inspiratiebron voor mij en heel veel andere mensen over de wereld.”

Federer en Nadal troffen elkaar voor het laatst in 2019, op Wimbledon. Of het nog tot een nieuw duel komt, is na de langdurige absentie van Federer door een knieblessure de vraag. „Ik ben trots en vereerd om samen met jou deel uit te maken van dit tijdperk en je al achttien jaar te dwingen het beste in jezelf naar boven te halen om nog meer te winnen”, aldus de 40-jarige Zwitser.

„Ik weet zeker dat je nog meer gaat bereiken, maar geniet nu vooral van deze!”

Novak Djokovic, die dit jaar niet mocht meedoen omdat zijn visum werd ingetrokken, heeft nog niet gereageerd. De Serviër staat evenals Federer op 20 grandslamtitels.