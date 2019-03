Dumoulin: ’Ik voelde me verraden’

De 28-jarige Oostenrijker kwam vijf seizoenen uit voor de huidige Sunweb-formatie Dumoulin. „Mijn eerste reactie? Ik vond het verschrikkelijk. Ik voelde me verraden”, zegt Dumoulin tegenover de NOS. Vanaf 2018 reed Preidler in dienst van Groupama-FDJ waar hij na zijn dopingbekentenis weer weg is.

Dumoulin: „Hij was geen vriend van mij, maar wel gewoon een ploeggenoot waarmee ik het echt goed kon vinden. Jarenlang. Hij zegt dat hij het bij ons niet heeft gedaan. Dat hij het alleen vorig jaar heeft gedaan. Het toont maar weer aan dat het nog niet verdwenen is.”

