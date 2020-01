Tilburgse terriër laat tanden zien

Pol Llonch, de Tilbrugse terriër Ⓒ Hollandse Hoogte

TILBURG - De slijtageslag in Friesland, waar Willem II in het bekerduel pas na 120 minuten en een penaltyserie capituleerde tegen SC Heerenveen, heeft zijn sporen achtergelaten in de selectie van de verrassende nummer drie in de Eredivisie. Rechtsback Bart Nieuwkoop, topscorer Vangelis Pavlidis en middenvelder Pol Llonch zijn allemaal niet ongeschonden uit de strijd gekomen en moeten worden opgelapt voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van zondag.