Gewipte Hummels houdt hoop op 'Mannschaft'

Hummels kreeg vorige week net als zijn ploeggenoten Jérôme Boateng en Thomas Müller van bondscoach Joachim Löw te horen dat ze niet meer worden opgeroepen voor de ’Mannschaft’. „Maar ik sluit niet uit dat we nog eens terugkomen”, zei de verdediger na de uitschakeling in de Champions League door Liverpool (1-3). „Zo slecht zijn we alle drie nog niet.”

Hummels, Boateng (beiden 30 jaar) en Müller (29) waren jarenlang vaste waardes in het Duitse elftal. Ze hadden een belangrijke rol in de ploeg die in 2014 wereldkampioen werd. Löw komt vrijdag met nadere uitleg voor zijn veelbesproken en alom betwiste beslissing om het trio eruit te gooien.

„We willen alle drie nog een paar jaar op hoog niveau voetballen. We zien wel wat er in de toekomst gaat gebeuren. Misschien komen er wel blessureproblemen in de nationale ploeg. Wellicht zijn we dan toch nog wel goed genoeg als er een EK voor de deur staat”, aldus Hummels. „Alles is mogelijk. Ik zal nooit weigeren om voor Duitsland te spelen.”