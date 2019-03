Meteen opvolger overleden F1-raceleider

Whiting was sinds 1997 raceleider. Hij begon zijn carrière in 1977 voor het team van Hesketh, een Brits team dat van 1973 tot en met 1978 deelnam aan de Formule 1. In de jaren tachtig werkte hij samen met de latere F1-baas Bernie Ecclestone voor het team Brabham. In 1988 trad hij toe tot de FIA.

„Charlie was een sleutelfiguur in de Formule 1, een onnavolgbare man die veel voor de sport heeft betekend”, reageerde Jean Todt, voorzitter van de FIA. „De Formule 1 verliest in hem een charismatische ambassadeur.”

