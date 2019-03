Cambuur niet verder met trainer Hake

De 47-jarige Hake is pas vanaf begin 2018 in dienst bij SC Cambuur. Onder zijn leiding haalde Cambuur vorig seizoen de play-offs, waarin het in de eerste ronde werd uitgeschakeld door FC Dordrecht.

Voor zijn periode bij Cambuur was Hake trainer bij FC Twente, waar hij de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde. Bij Cambuur volgde Hake in januari van vorig jaar Marinus Dijkhuizen op.