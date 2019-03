FC Barcelona een maand zonder Dembélé

De Franse buitenspeler heeft aan de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon (5-1) een hamstringblessure overgehouden. Dat is gebleken uit scans die donderdagochtend zijn uitgevoerd.

De 21-jarige Dembélé kwam woensdagavond 20 minuten voor tijd in de ploeg voor Philippe Coutinho en hij nam in de 86e minuut de 5-1 voor zijn rekening. Daarmee bepaalde de Fransman, die al hamstringklachten had overgehouden aan de laatste competitiewedstrijd, de eindstand. Hij speelde de wedstrijd wel uit.

FC Barcelona speelt zondag in La Liga tegen Real Betis.