Zidane haalt zijn eerste versterking

De ’Koninklijke’ heeft verdediger Éder Militão van FC Porto vastgelegd vanaf het komend seizoen. De Braziliaan heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2025.

Militão kwam afgelopen zomer over van São Paulo en is een van de grootste revelaties van dit seizoen in Portugal. De Braziliaan staat met Porto in de kwartfinales van de Champions League en heeft ook al zijn opwachting gemaakt in het nationale elftal.

Naar verluidt betaalt Real 50 miljoen euro voor Militão, die een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract heeft staan. Daarmee is hij de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie van Porto. Dat was James Rodríguez, die in 2013 voor 45 miljoen van Porto naar AS Monaco verkaste.

Militão kan volgens Real zowel als rechtsback als als centrale verdediger uit de voeten..