Weer geen zege Jong Oranje, kwartfinales EK aan zijden draad

Justin Kluivert had Jong Oranje vlak na rust op voorsprong gebracht, na een enorme blunder van de Duitse goalie Finn Dahmen. Daarmee leek de kwartfinale binnen handbereik, in een duel van weinig kansen aan beide kanten. Jong Roemenie, dat het kleine Oranje eerder deze week op 1-1 had gehouden, won eerder op de dag met 1-2 van Hongarije.

Bekijk ook: Noa Lang in tranen van het veld bij Jong Oranje met knieblessure

Dat betekent dat de Roemenen met de Duitsers aan kop gaan in de groep, met beide vier punten. Zij treffen elkaar in hun derde en laatste groepsduel. Jong Oranje kan op 5 punten komen en moet met minimaal twee goals verschil winnen van de Hongaren, wanneer het afhankelijk wordt van de uitslag bij Duitsland-Roemenië (bij een gelijkspel).

Kluivert heeft de 1-0 gemaakt na een ongekende blunder van de keeper. Ⓒ Reuters

De Duitsers voetbalden veel verder naar voren dan de Roemenen. Maar juist met die ruimte achter de verdediging, hield coach Van de Looi Myron Boadu op de bank. Cody Gakpo was de spits van Jong Oranje. Jordan Teze verschoof naar de rechtsbackpositie. Deyovaisio Zeefuik had zijn plek verloren door de basisplek voor Sven Botman. Ludovit Reis moest zijn plek afstaan aan Abdou Harroui.

Jong Oranje stelde opnieuw teleur. In niets lijkt de ploeg op het team dat in de kwalificatiereeks zoveel indruk maakte. Het enige echte gevaar, behoudens de goal, kwam van Dani de Wit. Hij kopte in de eerste helft een voorzet van Gakpo op de paal.

Dat probleem moet worden opgelost tegen de Hongaren, wanneer zeker twee goals worden gevraagd om een kwartfinaleplek in eigen hand te houden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk zonder Noa Lang gebeuren. De aanvaller van Club Brugge viel na een botsing met Teun Koopmeiners uit met een knieblessure, en verliet huilend het veld. Koopmeiners is er tegen Hongarije zelf ook niet bij na zijn tweede gele kaart dit toernooi.

Bekijk ook: Noa Lang in tranen van het veld bij Jong Oranje met knieblessure