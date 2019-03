Blind heeft stiekem voorkeur bij loting

„Dit is de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met AZ”, weerkaatste hij, toen de eerste vraag direct over de loting ging.

„We hebben geen invloed op wie onze tegenstander wordt in de kwartfinale. Natuurlijk volgen we alles morgen met grote interesse, maar mijn blik is gericht op zondag.”

Daley Blind overlegt met trainer Erik ten Hag. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook Daley Blind wilde niet te veel kwijt over de mogelijk opponent, al bleek wel dat hij stiekem een voorkeur heeft. „We zitten hier voor zondag. We gaan zien wie er uit de koker rolt. Het zijn allemaal mooie clubs, maar ik heb natuurlijk een speciaal gevoel bij Manchester United.”

Blind werd in 2014, na het bronzen WK in Brazilië, aangetrokken door The Red Devils. Afgelopen zomer keerde 60-voudig international terug naar Ajax.

Daley Blind won in 2017 met Manchester United van Ajax in de Europa League-finale. Ⓒ ANP