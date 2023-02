Van Nistelrooy aangeslagen na slecht nieuws over Slegers: ’Slaat in als mokerslag’

Bij Slegers (46) werd twee jaar geleden acute leukemie geconstateerd, na een stamceltransplantatie knapte hij op, maar sinds enkele maanden speelt een afstotingsziekte hem parten. In een statement op social media maakte de oud-journalist van onder andere Voetbal International en De Telegraaf donderdag bekend dat er geen genezing meer mogelijk is.

„Thijs is een collega, waar je heel nauw mee samenwerkt”, aldus Van Nistelrooy. „Als perschef ben je actief in de hele club. Van de directie tot aan spelers en technische staf toe. Hij is natuurlijk al lang binnen de club. Veel jongens kennen hem al jaren. Dat geldt ook voor veel collega’s binnen de club. Je weet ook wat voor persoon hij is en hoe hij gevochten heeft in de periode dat hij te horen heeft gekregen dat hij ziek was. Hij heeft keihard geknokt en daar is hij heel goed uitgekomen. Dan is er een positief sentiment en dan krijg je deze steun van ongekende orde. Natuurlijk in de eerste plaats voor hemzelf, zijn gezin en zijn familie, maar ook voor collega’s zoals wij. Dat doet heel veel pijn.”

De klap is extra hard aangekomen, omdat het allemaal goed leek te komen, gaf Van Nistelrooy aan. „Die positiviteit en levenslust inspireerde ons allemaal. Daardoor kon je ook goed relativeren. Inspirerend was het ook. Dit is nu een dreun. Hoe hij zich opstelt, in het leven staat en blijft staan is een grote inspiratie voor iedereen.”