Herbeleef de 4e plaats van Max Verstappen in de kwalificatie

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Pierre Gasly zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Ⓒ EPA

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekeinde van start in Australië. Verslaggever Erik van Haren is in Melbourne en deed zaterdagochtend vroeg live verslag van de kwalificatie. Herbeleef hieronder de kwalificatie aan de hand van zijn tweets.