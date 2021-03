’Totaal geen verrassing in spel Frenkie de Jong’

Barry van Galen is kritisch op Frenkie de Jong. Ⓒ ANP/HH

Als iemand weet hoe het is om met het Nederlands elftal tegen voetbaldreumesen te spelen, dan is het Barry van Galen wel. De Haarlemse rapporteur speelde in 2004 zijn enige interland, uit tegen Andorra (0-3). Met 34 jaar, zeven maanden en dertien dagen ging hij destijds als oudste debutant de recordboeken in. Tegen Gibraltar (0-7) werd dinsdag beduidend meer gescoord.