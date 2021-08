FC Nantes-coach doet opvallende bekentenis over transfer

Hoe de club bij Bukari was uitgekomen, wilde een journalist op de persconferentie graag weten. „We hebben geen scoutingsapparaat”, vertelde Kombouaré doodleuk. „Een paar vrienden vertelden mij over hem en zeiden dat we hem eens moesten bekijken. Daarna hebben we een bod gedaan.”

De afgelopen maanden was er veel te doen rond de invloed van Bayat en Bakari Sanogo, twee spelersmakelaars bij Nantes. Zo droegen de fans van Nantes al eens een doodskist rond het stadion om de club spreekwoordelijk ten grave te dragen.