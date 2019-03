Video: Ovatie Ronaldo in Turijns restaurant

Want de Portugese vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal zorgde er met een hattrick hoogstpersoonlijk voor dat Juventus de kwartfinale haalde. Precies de reden waarom CR7 naar Turijn is gehaald; het verschil maken in de grote wedstrijden.

Na afloop van de wedstrijd bezocht Ronaldo samen met onder andere zijn vriendin Georgina een restaurant in Turijn en bij het betreden van de eetgelegenheid werd de Portugees getrakteerd op een staande ovatie van de aanwezige mensen.