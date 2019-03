Herbeleef: Verstappen via Vettel naar plek 3

Verslaggever Erik van Haren is in Melbourne en deed live verslag van de race. Lees het hieronder terug.

Verstappen is het nieuwe seizoen in de Formule 1 begonnen met een plek op het podium. De Nederlander reed in de Grote Prijs van Australië naar de derde plaats. Niet eerder presteerde de 21-jarige coureur van Red Bull zo goed in de openingsrace op het circuit Albert Park

Verstappen moest alleen de Mercedessen van Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Fin Bottas was verreweg de snelste in Melbourne. Hij reed het veld op grote afstand en boekte zijn vierde GP-overwinning in zijn carrière.

Hamilton, die voor de zesde keer op rij van poleposition was vertrokken in Australië, kon het tempo van zijn teamgenoot niet bijbenen. Meteen al bij de start raasde Bottas hem voorbij en was de Brit gezien. In de slotfase moest de vijfvoudig wereldkampioen nog alles uit zijn auto trekken om Verstappen van zich af te houden.

Regelwijzigingen

Er zijn dit jaar diverse regelwijzigingen met betrekking tot de auto’s doorgevoerd. Eén van de veranderingen betreft de voor- en achtervleugel. Ze zijn hoger, breder en simpeler. Daardoor wordt de luchtstroom achter de bolides ’schoner’, waardoor coureurs makkelijker achter elkaar aan kunnen rijden en eenvoudiger kunnen inhalen.

