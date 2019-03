’Ongeïnteresseerde’ verdediger weg bij NAC

Mets werd vorige week vrijdag weggestuurd van de training en hij maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen PSV.

Volgens de nummer 18 van de eredivisie ontvangt NAC minimaal het drievoudige van de transfersom die in het verleden voor hem is betaald. „Twee weken geleden diende Mets een dag voor de wedstrijd tegen Vitesse een transferverzoek in”, schrijft NAC. „Gezien de ongelukkige timing daarvan en het ontbreken van de mogelijkheid om een vervanger te halen, was NAC in principe niet bereid om mee te werken aan een vertrek, tenzij een transfersom zou worden betaald die in verhouding staat tot de situatie. Aangezien AIK daar uiteindelijk aan heeft voldaan, is in samenspraak met directie en technische staf besloten de verdediger te verkopen.”

Mets kwam in de zomer van 2017 over van het Noorse Viking FK. In 42 wedstrijden was hij twee keer trefzeker.