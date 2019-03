Video: Verbij op nummer gezet bij schaatsgala

De half-Japanse Verbij had zijn uitverkiezing voornamelijk te danken aan zijn Europese sprinttitel en de wereldtitel op de 1000 meter. Na die laatste triomf liet de schaatser zijn uitzinnige familie echter lang wachten op een reactie, zo werd duidelijk tijdens de uitreiking van de prijs in de Sky Bar 747 in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp.

Verbij ontving de Ard Schenk Award uit handen van zijn moeder Mihoko, die is geboren en getogen in Japan en haar zoon in haar moedertaal toesprak. Zus Mai verzorgde de vertaling.

Kai Verbij met zijn zus Mai (links) en zijn moeder Mihoko. Ⓒ RENE BOUWMAN,

„Na alle successen van Kai is mijn moeder nog steeds heel blij dat ze naar Nederland is gekomen en ook is gebleven, voor ons en met name voor Kai”, vertaalde Mai.

„En dan nog een dingetje namens alle familieleden, inclusief mijn vader en mijn broertjes”, voegde ze zelf toe aan de speech van haar moeder. „Kai, de volgende keer dat je weer wereldkampioen wordt, zouden we het heel fijn vinden als je wél reageert in de groeps-app.”

