Martens speelt voor 68.000 fans

Het duel wordt gespeeld in het Estadio Wanda Metropolitano, dat volledig is uitverkocht voor de topper in de Spaanse Primera División Femenina.

FC Barcelona heeft na 23 van de in totaal 30 wedstrijden een achterstand van zes punten op koploper Atlético: 66 om 60. Nummer drie Levante volgt met een totaal van 48 op gepaste afstand.

De 26-jarige Martens speelde onlangs haar 100e interland voor de Oranjeleeuwinnen. Bij FC Barcelona was ze dit seizoen tot dusver goed voor acht goals en drie assists in 18 duels. Net als landgenote Stefanie van der Gragt miste ze enkele duels vanwege een blessure.

