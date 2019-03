Ajax treft Juventus in Champions League

De ploeg van Erik ten Hag speelt op 9 of 10 april eerst thuis, een week later volgt de return in Turijn. Aan de hand van Cristiano Ronaldo plaatste Juve zich afgelopen week op knappe wijze voor de laatste acht. Een 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Atletico Madrid werd door drie treffers van de Portugees volledig uitgewist: 3-0.

Cristiano Ronaldo Ⓒ AFP

Tottenham of City in halve finale

Mocht Ajax ook Juventus verslaan, dan speelt het in de halve finales tegen de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. De finale van de Champions League is op zaterdag 1 juni in het stadion van Atletico Madrid.

Finale 1996

Met de koppeling aan Juventus krijgt Ajax de kans om revanche te nemen voor de verloren finale in 1996. Na 120 minuten was de stand gelijk en moesten strafschoppen de beslissing brengen. Edgar Davids en Sonny Silooy misten destijds voor de Amsterdammers, die vanaf de stip ten onder gingen.

Van der Sar

Directeur Edwin van der Sar hintte voorafgaand aan de loting al op een confrontatie met de Italianen. „Wordt het een weerzien met een van mijn oude clubs?”, vroeg de oud-keeper zich af, doelend op Juventus en Manchester United. Van der Sar kan zich dus inderdaad opmaken voor een trip naar Turijn, waar hij bij zijn afscheid van Ajax als speler in 1999 ook naartoe trok.

De plek van Ajax in de kwartfinales is verrassend te noemen. De ploeg van trainer Erik ten Hag zorgde voor een historische eliminatie van titelhouder Real Madrid. De ene goal was nog mooier dan de andere in Bernabeu. Ajax won in Madrid met liefst 4-1 en daarmee werd de eerdere 1-2 nederlaag meer dan weggepoetst. De buitenlandse media waren lyrisch over het optreden van de Nederlandse recordkampioen.