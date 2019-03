Live loting Champions League: wie treft Ajax?

De plek van Ajax in de kwartfinales is verrassend te noemen. De ploeg van trainer Erik ten Hag zorgde voor een historische eliminatie van titelhouder Real Madrid. De ene goal was nog mooier dan de andere in Bernabeu. Ajax won in Madrid met liefst 4-1. Daarmee werd de eerdere 1-2 nederlaag meer dan weggepoetst. De buitenlandse media waren lyrisch over het optreden van de Nederlandse recordkampioen.

Nadat de duels in de kwartfinales bekend zijn, volgt in Nyon ook direct de loting voor de halve finales.

Loting kwartfinales Champions League

Ajax

Juventus

FC Barcelona

FC Porto

Manchester United

Liverpool

Tottenham Hotspur

Manchester City

De heenwedstrijden in de kwartfinales worden op 9 of 10 april afgewerkt. De returns staan gepland voor 16 of 17 april. De finale van de Champions League is op zaterdag 1 juni en wordt gespeeld in Estadio Metropolitano, het stadion van Atletico Madrid.